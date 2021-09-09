Мнение: Письмо: “Часики и голод”

В предыдущем письме – рыба, а в этом письме автор сама называет себя рыбой и повторяет на все лады, словно хочет убедить в этом читателей.

На самом же деле она пока на уровне рапана.

Друзья, “осторожная рыба” – это не все боязливые люди, боязливыми бывают и рапаны.

Рапаны тоже сидят в башне и боятся оттуда высунуться. А высунувшись, быстро сливаются.

Не осторожность отличает рыбу, а умение немного видеть границы, кое-как владеть своим фокусом и держать локус контроля если не в границах, то где-то рядом с ними.

Те, кто этого не умеют, – рапаны. До рыб еще нужно дорасти.

Разбирайте это письмо тоже сами, опишите проблемы автора.

jeunesse_oblige

Уважаемая Эволюция, буду благодарна за разбор моего письма.

Думаю, я нахожусь сейчас в состоянии осторожной рыбы, которая уже умеет опознавать щипцы и не доставать их явно, но все еще не может избавиться от скрытых щипцов и растить значимость. Долгое время я провела в любовной яме, после череды сливов и дефолтов с тенденцией к сливу, и чувствую, что моя фигура в ресурсе любви только-только начинает хоть как-то проявляться. Я боюсь наделать ошибок и упасть в одну из двух крайностей: снова слиться и убить свою фигуру или отморозиться в ЗВ.

Моя любовная ОЗ сейчас, наверно, примерно нулевая (после минусовой), моя социальная ОЗ получше: я неплохо выгляжу, занимаюсь спортом, у меня хорошая работа, доход, много путешествий. На мне не висят материальные проблемы и обязательства, я помогаю другим при необходимости. Но при этом у меня довольно активные часики, которые, очевидно, тоже тормозят возможный рост любовной ОЗ.

Этим летом у меня началось неожиданное сближение с мужчиной К, с которым мы уже были знакомы какое-то время, но довольно шапочно, порой пересекались в общей компании и близко не общались. На очередной встрече он начал проявлять ко мне внимание: объятия, прикосновения, в какой-то момент это стало даже откровенным. Это было неожиданно, но не неприятно для меня (из-за голода в любви, полагаю, в первую очередь). Но я не стала придавать этому особого значения, мы были нетрезвы, я восприняла как случайный эпизод и тогда еще мыслями не зацепилась. Он намного старше меня и немного ниже по социальной ОЗ, но как человек мне приятен. Также он давно состоит в хронически дефолтном браке (это в принципе открытая в компании информация, которую я знала давно).

После того эпизода какое-то время ничего не происходило, у меня был небольшой короткий роман, К. знал о нем и сказал, что это не мой вариант. Параллельно он стал делать маленькие шажочки, что-то писать и звонить, и тут я начала разогреваться в его адрес. Полагаю, что тут у меня уже возникли щипцы, потому что я стала если еще не ждать, то хотеть более активных шагов и растить фигуру. Я осознавала это, но никак не могла с собой договориться – собственно, как и сейчас. На следующей общей встрече я уже понимала, что мы не просто общаемся. С его стороны было много шаров, он очень внимательный и заботливый, и это невероятно подкупает. Со своей стороны я благодарила, поддерживала его начинания, занимала его сторону, восхищалась тем, как он что-то делает. Этот вечер завершился поцелуями, которые в принципе инициировала я, но в момент сближения, который инициировал он. Полагаю, это все равно были щипцы, и особенно то, что я сказала, что не понимаю, что вообще происходит и как это случилось с нами. Хотя я правда до сих пор не могу это осознать.

После этого неделю он не писал и не звонил, меня накрывало, большей частью от ощущения слива, но я конечно молчала и старалась отвлекаться. Под конец недели я поняла, что тут ничего не будет, нужно отлепиться мыслями и переключиться на свои дела, мне стало намного легче, и тут К позвонил и предложил встречу. Мы провели вместе полдня, я старалась вести себя так, чтобы со мной было комфортно, но, конечно, не знаю, насколько преуспела в этом – видимо, не очень. Он не торопился домой, мы много разговаривали обо всем (правда говорил больше он). Я довольно сильно смущалась, все это до сих пор для меня неожиданно, ничего не тянула, но поддерживала его инициативы и говорила о вещах, которые нравились нам обоим. Он сам меня обнимал и брал за руку, но никак не ускорял физическое сближение. Говорил о будущих встречах, куда мы еще должны съездить и т.п., но этому я тоже не придаю особого значения. Больше это все похоже на дружбу какую-то странную. На неделе он снова не звонит и не пишет, совсем.

Я понимаю, что влюбляюсь на пустом месте, и что главная причина этого – мои часики и голод. Не хочу быть паровозом ☹ Я боюсь снова свалиться в яму, сейчас я усилием воли взяла себя в руки, сосредоточилась на работе и делах, тем более что их много. Мне становится спокойнее и комфортнее, когда я занимаюсь своими обычными делами, сразу чувствую подъем энергии. В моей жизни много интересного, много планов, мне даже в принципе не хватает времени на все. Но периодически мысли все равно возвращаются к К, и я понимаю, что щипцы ждуна все равно со мной. У меня плохо получается ничего не ждать, но при этом сохранять эмоции и интерес к человеку. Я хочу научиться растить свою значимость и любовную ОЗ, чему режим ожидания точно не способствует. Не собираюсь доставать явные щипцы, писать сама и что-то инициировать, но не совсем понимаю, как избежать в моей ситуации рыбьей реактивности. Не зовут – жду, позвали – пошла. Ходы не на моей стороне, вижу своей главной задачей сейчас сосредоточиться на делах и вкладываться в свою фигуру. Но стоит ли дальше реактивно общаться, если с его стороны все же будут еще инициативы? Это даже динамикой назвать нельзя. Не хочу опять опустить совсем в минус любовную ОЗ, залипнув на равнодушном человеке.

Помогите, пожалуйста, увидеть ошибки в моей рефлексии и оценке ситуации.