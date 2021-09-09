Мнение: Четвертая волна

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун оценил шансы возникновения нового всплеска заболеваемости COVID-19 в столице.

"Вероятность четвертой волны очень высокая", — сказал он на Форуме социальных инноваций регионов.

Последовательность действий российской власти уже настолько очевидна, что можно с уверенностью прогнозировать ее шаги даже по срокам. Вакцинация превратилась в самоцель. Уже никто и не пытается обосновать пользу этого мероприятия, метод убеждения полностью сдал позиции методу принуждения.

Власть и не пытается скрывать, что следующую волну она встретит исключительно террором по прежней привычной схеме — ограничения, введения тех или иных режимов. К решению собственно проблемы заболеваемости это не имеет ни малейшего отношения.

Есть политическая целевая установка — вакцинированный гражданин — лояльный гражданин. Он согласился на абсурдное требование и принял участие в крайне сомнительном и рискованном для своего здоровья мероприятии. Это позволяет причислить его к категории лояльных. Лояльный гражданин — опора власти.

Под лояльностью при этом понимается только один формат взаимоотношений власти и общества — полный отказ людей от всех своих прав и свобод. Следование абсурдным и незаконным решениям — это проверка на готовность к безоговорочному подчинению, и иного власть не приемлет.

Неважно, с каким абсурдом согласен человек: с заведомо фальсифицируемыми выборами или с сомнительной вакцинацией. Важно, что он согласен. Значит, будет согласен и с любым иным абсурдным решением.

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