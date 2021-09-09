Мнение: Отказ от монет, рекорд резервов России и кибербезопасный Сбер

1. В Госдуме недавно в очередной раз предложили подумать об отказе России от металлических денег, с полным переходом на бумажные и безналичные. По мнению сторонников инициативы, бумажная мелочь не только экономически выгоднее, но и удобнее:

https://lenta.ru/news/2021/08/28/oborot/

России следует отказаться от металлических денег, так как их производство дороже, чем номинал. К этому в разговоре с URA.RU призвал глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев.

По его мнению, на сегодняшний день металлические деньги государству делать затратно и дорого. «Я помню, в 1990-х годах был такой бизнес, когда покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу. И сегодня мы имеем такую же ситуацию», — пояснил он.

Таким образом, заключил Жигарев, «металл» можно заменить «бумагой». «Металлические деньги надо убирать, потому что лучше напечатать бумажные деньги того же номинала. Это будет дешевле и целесообразнее для государства», — подчеркнул он и добавил, что бумажные купюры более мелкого номинала также будут удобны в использовании для пожилых людей, поскольку их можно лучше рассмотреть, чем монеты.

15 августа стало известно, что каждый пятый банк России испытывает сложности с обеспечением регионов монетами. О проблеме нехватки монет заявили 21,6 процента опрошенных банков.

Полагаю, после окончательной отмены копеек все вздохнут свободнее. Несколько сложнее с монетами в 1, 2 и 5 рублей – они остаются востребованными, и есть сомнения в том, что хранить и пересчитывать их в бумажном виде будет сподручнее.

Безусловно, не всем понравится отмена монет. К примеру, будут крайне огорчены тролли-маргиналы, которые специально приходят в магазины с ведром мелочи с целью поиздеваться над продавщицами.

Интересно ваше мнение, коллеги. Поддерживаете ли вы отказ от металлических денег?

2. Финансовая стабильность России укрепляется. Объём российских ЗВР ставит рекорд за рекордом:

https://ura.news/news/1052503780

Международные резервы РФ выросли и составили 618 181 млрд долларов по состоянию на 1 сентября. Это новый исторический максимум. Данные по международным резервам опубликованы на сайте Центрального Банка РФ.

По данным на 1 августа, резервы составляли 601 003 млрд долларов. За месяц они выросли на 17,178 млрд долларов, то есть на 2,9%. Предыдущий максимум был зафиксирован 27 августа. Тогда международные резервы составляли 615,6 млрд долларов. Рост произошел за счет получения специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 млрд долларов в рамках решения Международного валютного фонда (МВФ).

Международные резервы состоят из монетарного золота, валюты, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ. Они находятся под контролем государства, в том числе ЦБ РФ.

Размер банковских счетов в России в пересчёте на душу населения составляет более 220 тысяч рублей:

https://genby.livejournal.com/943956.html

С учётом уровня цен, это вполне достаточная финансовая подушка, чтобы средний россиянин, не слишком себя ограничивая, мог полгода прожить без зарплаты. Обычно на случай потери работы советуют откладывать сумму, равную вашим полугодовым расходам – получается, что в среднем россияне следуют этому совету.

На практике, конечно, дела обстоят иначе. У одного «на книжке» лежит его доход даже не за полгода, а за год. У его соседа на счетах ноль, он живёт от зарплаты до зарплаты и с напрягом платит кредиты.

3. Сбер, крупнейший банк России, признали самым кибербезопасным в нашем макрорегионе мира:

https://lenta.ru/news/2021/08/27/globalfinance/

Международное издание Global Finance признало систему безопасности Сбера лучшей в Центральной и Восточной Европе. Российский банк стал победителем в номинации «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management).

Высокую оценку жюри получила система кибербезопасности СберБанка, а также платформа фрод-мониторинга, способная анализировать около 400 миллионов операций в сутки (с начала 2021 года спасено 63,4 миллиарда рублей клиентов), и Центр киберзащиты, который ежедневно обрабатывает более 130 миллиардов событий кибербезопасности, при этом выявляя около 100 кибератак на финансовые сервисы и инфраструктуру. СберБанк первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения, не имеющего аналогов в мире.

Также была отмечена разработанная СберБанком платформа аналитики киберугроз Threat Intelligence Platform. Платформа запустила новый модуль по анализу внешнего периметра на уязвимости.

Награда, помимо прочего, учитывает развитие Сервисов кибербезопасности в СберБанк Онлайн, помогающих клиентам защитить себя от кибермошенников. Более 780 тысяч номеров передано через сервис «Сообщить о мошеннике», который объединен с антифрод-системой, и благодаря которой удалось спасти от хищения более 500 миллионов рублей средств клиентов.