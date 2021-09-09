 

Сборная Украины по волейболу сыграет против России в плей-офф чемпионата Европы

09.09.2021, 21:10, Новости дня
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Украинская команда финишировала третьей в секстете А, имея в активе семь очков (три победы при двух поражениях).

Скриншот: eurovolley.cev.eu

Как отмечается на сайте ЧЕ 2021, 2 сентября Украина обыграла Грецию (3:2), 5 сентября – Португалию (3:2), 7 сентября – Бельгию (3:1). При этом 3 сентября украинцы уступили команде Сербии (0:3).

В 1/8 финала турнира сборная тренера Угиса Крастиньша в Гданьске (Польша) сыграет 11 сентября против команды России, которая финишировала второй в группе С.

Контекст:

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин продлится до 19 сентября, матчи играют в четырех странах – Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Украина второй раз подряд выходит в финальную часть волейбольного Евро. В 2019 году украинская команда достигла 1/4 финала турнира, уступив Сербии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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