Цена на газ в Европе впервые превысила $700

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ превысила сегодня отметку в €56 за Мвтч (более $700 за 1 тыс. м³), пишет Forbes Russia.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко сказал “РИА Новости”, что главная причина высоких цен на газ в Европе заключается в низких запасах газа в хранилищах.

Как отмечает РБК, биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок росту цен придали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, пишет агентство.

Рост цен на газ в Европе стал результатом транзитной политики российского монополиста, подчеркнул гендиректор “Оператора газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон. Он отметил, что за год цена выросла втрое.

Это накладывается на нежелание российского “Газпрома”, который имеет монопольное положение на европейском рынке газа, увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска газпровода “Северный поток – 2”, объяснял Маринченко.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. 6 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод вскоре начнет работать, а компания – оператор строительства объявила о завершении прокладки труб в Балтийском море.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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