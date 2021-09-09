Суд в ожидании террора

В Париже начался процесс по делу о чудовищных терактах ноября 2015 года, унесших жизни 130 человек. Полиция и спецслужбы опасаются показательных «выступлений» террористов в дни этого суда.

В Париже 8 сентября начался суд над причастными к подготовке и проведению самого страшного теракта в истории Франции. Точнее, серии терактов, проведенных одновременно и из единого центра. В тот вечер, 13 ноября 2015 года все началось со взрывов бомб на Stade de France и расстрела людей, сидевших на террасах парижских кафе, а закончилась ночь террора бойней в концертном зале Bataclan. Итог той атаки — 130 погибших людей, 411 раненых.

Временный зал правосудия

Масштаб начавшегося сегодня судебного процесса соответствует масштабу ужаса преступления.

Для проведения суда внутри исторического здания Парижского дворца правосудия на острове Сите построили новый зал на 750 м2 и стоимостью 7,5 млн евро. Зал временный — он еще послужит для суда по делу о теракте в Ницце, а также для обжалований этих двух приговоров, а потом будет разобран.

Журналисты у здания суда, 8 сентября 2021 года. Фото: ЕРА

В судебной времянке помещается 550 человек — и этого недостаточно для того, чтобы принять всех, кто пожелает наблюдать за процессом, поэтому одновременно предусмотрено использование еще до 30 старых залов Дворца, в которых можно будет смотреть телетрансляцию заседаний.

Весь процесс целиком будет записываться на видео — такое во французской судебной практике происходит всего в тринадцатый раз (в последний раз — на общем суде по делу о терактах в редакции Charlie Hebdo, в Монруже и в парижском магазине Hyper Cacher).

Провести процесс так, чтобы сберечь пострадавших

Записи, впрочем, увидеть можно будет только в архивах и только после того, как все обвиняемые пройдут все стадии судебной иерархии — апелляция, кассация… А какое-либо публичное воспроизведение телевизионной картинки будет возможно только через полвека. Это делается в том числе для того, чтобы поберечь нервы пострадавших.

Кроме того, специально для них и только для них (помимо пострадавших доступ к трансляции будут иметь только их защитники) организовано — и это впервые в судебной истории страны — web-радио. Оно будет транслировать все заседания с задержкой в полчаса — для того, чтобы была возможность успеть убрать какие-то моменты, которые могут ранить людей, переживших теракты.

Мемориал в память о погибших в серии терактов. Площадь Республики, Париж, 2015 год. Фото: ЕРА

Впрочем, те из них, кто найдет в себе силы, могут прийти в зал суда и смотреть все вживую. В зале для тех, кто желает давать комментарии журналистам выделен отдельный «отсек» — это тоже сделано для сбережения психики остальных пострадавших. Кроме того, в суде постоянно дежурят 12 психологов.

Пострадавшими по этому делу значатся 1780 человек (это большая часть из тех, кто пережил те теракты, но далеко не все).

Обвиняются живые и мертвые

Интересы сторон представляют более 300 адвокатов.

В деле — более полусотни томов общим объемом более миллиона страниц, их подготовили следователи Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT).

Статус обвиняемых получили 20 человек — из них 14 на скамье подсудимых, а еще шестеро будут осуждены заочно (все они, по данным PNAT, занимались организацией терактов из Ирака и Сирии и только один из них еще, возможно, жив).

Основной обвиняемый — непосредственный участник террористического «коммандо» 31-летний франко-марокканец Салах Абдеслам.

Он, в отличие от других террористов, не только не погиб вечером 13.11.2015 от спецназовской пули, но и не подорвал на себе «пояс шахида», как сделали некоторые его «боевые товарищи».

Конвой полицейских, сопровождающий Салаха Абдеслама в суд. Фото: ЕРА

Более того, Абдесламу удалось на следующий же день уехать в Бельгию. Задержан он был только спустя четыре месяца — в марте 2016-го в брюссельском районе Моленбеке, который французские СМИ не раз называли «логовом европейского террора».

В 2018-м Абдеслам уже получил в Бельгии 20 лет тюрьмы за сопротивление и покушение на жизнь сотрудников полиции при аресте, теперь ему еще грозит от парижского суда — пожизненное.

Это, впрочем, ожидаемо и не вызывает никаких вопросов, так что одной из главных «сенсаций» процесса может стать не приговор, а разве что выступление единственного выжившего террориста. Впрочем, до сих пор (более 5 лет) он молчал — и в суде, и на следствии, и никого не сдал, ограничившись скромным «религиозным» высказыванием на бельгийском процессе.

Помимо Абдеслама на скамье подсудимых в Париже те, кто, по данным следствия, занимался «логистикой» преступления, а также те, кто должен был войти в состав «коммандо», но в последний момент не вошел (их двое — алжирец и пакистанец).

Всем, кроме одного обвиняемого, грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного.

В числе свидетелей, помимо непосредственных участников событий, будут заслушаны специалисты по изучению джихадизма, а также родственники террористов — и убитых, и живого (мать, сестра и бывшая невеста Абдеслама).

Кроме того, во Дворце правосудия ожидаются для дачи свидетельских показаний экс-президент Франсуа Олланд, бывший министр внутренних дел Бернар Казнев, экс-прокурор Парижа Франсуа Мулен…

Опасное правосудие

Суд, как всегда обещают в таких случаях, будет проходить при повышенных мерах безопасности — в том числе будет запрещено движение транспорта по двум основным артериям острова Сите — Boulevard du Palais и quai des Orfеvres. На входе и внутри здания — многоступенчатая «система» досмотра вещей и проверки документов. Помимо полиции «усиленное внимание» вопросу обеспечения безопасности — и на самом процессе и вообще во Франции — будет уделять французская служба внутренней разведки DGSI, рассказал в интервью France Tеlеvisions ее директор Николя Рернер.

Полиция у здания суда. Фото: ЕРА

Спецслужбисты говорят о том, что опасаются «показательных» терактов, «приуроченных» к показательному, самому крупному в истории Франции, процессу по делу о терроризме.

К «высочайшему уровню бдительности» призвал своих подчиненных и глава МВД Жеральд Дарманен.

Суд должен продлиться больше восьми месяцев, приговор предварительно назначен на 25 мая 2022 года.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Террористическая атака началась 13 ноября 2015 года у стадиона Stade de France в парижском пригороде Сен-Дени во время матча Франция — Германия. На стадионе присутствовали президент Франции Олланд и глава МИД Германии Штайнмайер. В первом тайме (с 21.20 до 21.53) у стадиона взорвались трое камикадзе. По данным следствия, их целью был проход на трибуны, но взрывы произошли у ворот стадиона, на входах. Помимо террористов погиб один человек.

В это же время (с 21.24 до 21.41) другие террористы из этой же группы беспорядочно расстреливали посетителей нескольких кафе в 10-м и 11-м округах Парижа. Погибли 39 человек.

В 21.47 началась атака на расположенный неподалеку концертный зал Bataclan, где в этот вечер выступала американская металлическая группа Eagles of Death Metal. В зале погибли 90 человек.

Позднее французские СМИ указали на провалы в обеспечении безопасности зала, который ранее (как и редакция Charlie Hebdo, где теракт произошел за несколько месяцев до этого, в январе 2015-го) уже становился объектом угроз со стороны исламистов.

Ответственность за парижские теракты 13.11.2015 на следующий день взяла на себя (запрещенная как в России, так и во Франции) террористическая группировка ИГИЛ.

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

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