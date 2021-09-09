 

Huawei патентует смартфон с бесконтактным управлением

09.09.2021, 20:54, Новости дня
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Новую разновидность смартфонов, управлять которыми можно без каких-либо контактов с кнопками или сенсорным экраном, запатентовала китайская компания Huawei.

Информация о патенте уже содержится в базе данных WIPO (Всемирной организации интеллектуальной собственности). Внешне представленный прототип очень напоминает те мобильные устройства, которые китайская компания выпускала в прошлом. Но у него есть одна важная особенность.

Управление всеми функциями можно осуществлять при помощи жестов, вовсе не касаясь аппарата. Для считывания такой информации в смартфон вмонтирован специальный датчик. Однако неизвестно, станет ли разработчик выпускать такие смартфоны массово. Такой же вопрос возникает по поводу множества других недавно оформленных патентов.



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