Huawei патентует смартфон с бесконтактным управлением

Новую разновидность смартфонов, управлять которыми можно без каких-либо контактов с кнопками или сенсорным экраном, запатентовала китайская компания Huawei.

Информация о патенте уже содержится в базе данных WIPO (Всемирной организации интеллектуальной собственности). Внешне представленный прототип очень напоминает те мобильные устройства, которые китайская компания выпускала в прошлом. Но у него есть одна важная особенность.

Управление всеми функциями можно осуществлять при помощи жестов, вовсе не касаясь аппарата. Для считывания такой информации в смартфон вмонтирован специальный датчик. Однако неизвестно, станет ли разработчик выпускать такие смартфоны массово. Такой же вопрос возникает по поводу множества других недавно оформленных патентов.