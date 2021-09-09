Сбербанк РФ планирует стать аналогом американского Amazon

По мнению руководителей Сбербанка России, тысячи отделений, разбросанных по территории всей страны, используются неэффективно. Однако им в довесок можно дать возможность выполнять новые функции.

Например, любое отделение Сбербанка моет работать еще и как точка выдачи товара. Это не шутка, говорят эксперты. Ведь Сбербанк РФ давно нацеливается на создание на своей базе такой же мощной торговой площадки, как у американского Amazon.

По последним сообщениям, реализации проекта поможет объединение сорока компаний, которые под зонтиком Сбербанка предоставляют различные онлайн-услуги. В результате пользователи получат настоящее «суперпредложение», говорят специалисты из Сбербанка России.