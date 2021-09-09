Мнение: “Матрица. Воскрешение”. Трейлер

А вот и полноценный трейлер новой "Матрицы" подъехал.

Что сказать, уникальный стиль старой "Матрицы" практически отсутствует.

Количество отсылок к оригиналу напоминает попытки авторов "Звездных войн", "Чужих" и "Терминатора" выехать на ностальгии по старым фильмам.

В целом, проект вызывает существенный скепсис.

А вот посмотришь на старую трилогию и подумается, что раньше кино было зеленее…

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