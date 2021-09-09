 

В Горно-Алтайске решили создать Консультативный совет для выхода в ноосферу

09.09.2021, 20:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГенеральный директор Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) Людмила Шувалова предложила создать Консультативный совет для содействия устойчивому ноосферному развитию Республики Алтай, идею поддержали общественники и эксперты региона на круглом столе, посвященном публичной власти и новым алгоритмам взаимодействия.

«Республика Алтай является территорией огромных возможностей благодаря своим природным богатствам. Ряд современных инновационных технологий уже внедрен на ее территории: Республика Алтай – лидер в РФ по использованию возобновляемых источников энергии. Экологическое развитие, сохранение ее природных особенностей, отвечает глобальным целям России», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Республике Алтай Николай Толкочоков заявил, что «Консультативный совет объединяющий общественные и политические силы крайне необходим. И не только как общественная, но и как политическая организация».

По его словам, многие партии поднимают проблемы экологии, туризма, сельского хозяйства. Ситуация в сельских районах остается крайне сложной: низкие заработки, отъезд молодежи в иные регионы.

Людмила Шувалова напомнила коллегам о необходимости конструктивного диалога для принятия и последующей реализации коллегиальных решений.

Круглый стол «Гражданское общество, самоуправление и система публичной власти: новые алгоритмы взаимодействия» собрал общественных лидеров, экспертов и представителей органов государственной власти. Создаваемый под патронажем кандидата в депутаты Государственной Думы Людмилы Шуваловой Совет в том числе займется вопросами разработки преференций для резидентов особых экологических зон и взаимодействия с федеральными органами власти.



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