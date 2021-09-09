Стало известно о неполадках с замком на модуле МКС
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Российский космонавт Олег Новицкий будет вручную раскручивать кабель Ethernet для подключения к «Науке» из-за сломанного замка.
На российском сегменте Международной космической станции (МКС) случилось небольшое ЧП: из-за поломки замка возникли сложности при окончательном подключении кабеля Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Это стало известно из трансляции на сайте «Роскосмоса».
«У нас сломался замок. Мы пойдем по плохому пути, будем разматывать ее на месте», – сообщил представитель ЦУП, сделать это вручную придется российскому космонавту Олегу Новицкому.
Ранее российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк стыковочного отсека «Поиск» Международной космической станции (МКС) и начали второй выход в открытый космос в рамках интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука».
Напомним, в конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС.
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