Стало известно о неполадках с замком на модуле МКС

Российский космонавт Олег Новицкий будет вручную раскручивать кабель Ethernet для подключения к «Науке» из-за сломанного замка.

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) случилось небольшое ЧП: из-за поломки замка возникли сложности при окончательном подключении кабеля Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Это стало известно из трансляции на сайте «Роскосмоса».

«У нас сломался замок. Мы пойдем по плохому пути, будем разматывать ее на месте», – сообщил представитель ЦУП, сделать это вручную придется российскому космонавту Олегу Новицкому.

Ранее российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк стыковочного отсека «Поиск» Международной космической станции (МКС) и начали второй выход в открытый космос в рамках интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука».

Напомним, в конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС.