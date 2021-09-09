Первый чартерный рейс из Афганистана приземлился в Катаре

Первый чартерный рейс с американцами на борту из Афганистана с момента окончательного вывода войск США из страны приземлился в аэропорту столицы Катара Дохи, сообщил телеканал Sky News.

На борту находились 113 пассажиров, в том числе подданные Великобритании и граждане Германии, Канады, США и Украины, передает ТАСС.

Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб в своем Twitter сообщил, что рейс является эвакуационным. По данным Sky News, чартерный рейс был организован правительством Катара по запросу целого ряда стран, которые ранее не успели эвакуировать своих граждан из Афганистана.

«Мы благодарны нашим катарским друзьям за организацию рейса, которым сегодня были вывезены 13 британских подданных из Кабула в безопасную Доху. Мы ожидаем, что «Талибан» (движение запрещено в России) сдержит свои обещания, обеспечив безопасный коридор для тех, что хочет покинуть страну», – написал Рааб.

Ранее талибы сообщали, что Афганистан намерен возобновить внутренние рейсы с 3 сентября.

США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.