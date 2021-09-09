 

Мнение: Вакцины и профсоюзы

09.09.2021, 20:26, Разное
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1 сентября руководитель российских профсоюзов (да-да, у нас есть профсоюзы, если для кого-то это новость) Шмаков на встрече со студентами петербургского гуманитарного университета профсоюзов заявил, что вакцинация должна быть поголовной и тотальной. За исключением тех, у кого по недоразумению есть медотводы. С ними, видимо, будут разбираться отдельно и потом.

Учебное заведение выбрано, конечно, по профилю – оно готовит кадры для профсоюзной работы (сколь бы юмористическим не звучало это выражение для современной фашистской России). Плюс ректор этого заведения Запесоцкий также отметился недавно аналогичными заявлениями и мало того – на подведомственной территории ввел их в жизнь. В университете вакцинация проведена буквально поголовно.

Любопытно, что ни Шмаков, ни Запесоцкий и не скрывают, что вакцинация – это в первую очередь признак лояльности. Ритуальные слова про безопасность окружающих произнесены (хотя вакцинация на безопасность окружающих вообще никак не влияет – она про безопасность вакцинированного, да и та фифти-фифти), но основной упор сделан на сознательность. То есть – на лояльность. Добровольную или принудительную – это несущественные детали.

Это и есть новая нормальность в чистом виде. Клаус Шваб может премировать своих верных последователей хоть сейчас. Неважно, что это абсурд (повторюсь: любая вакцинация – это всего лишь возможное снижение рисков для самого вакцинируемого. К безопасности окружающих его людей это не имеет ни малейшего отношения), неважно, что это идет вразрез с любым национальным и международным законодательством. Важно, что идеи доктора Менгеле и доктора Шваба воплощаются в жизнь. За это и должна быть выписана награда.

Источник: Эль Мюрид



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