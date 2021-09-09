Мнение: Сталинский учебник истории, как большевики спасли Турцию и нарезка России ради классовой борьбы

1. В последние несколько лет в левой среде возникла мода на сталинские школьные учебники, которые принято хвалить за хороший слог и относительную понятность для детей (во всяком случае, по сравнению со многими более поздними учебными пособиями). Мол, вот он фундамент лучшего в мире советского образования.

Безусловно, советские учебники писали люди, не лишённые таланта. Вот интересный анализ и показательная подборка цитат из учебника истории 1937 года:

https://a-bugaev.livejournal.com/1279981.html

Этот незабываемый стиль боевитой большевистской пропаганды (боевитость, наступательность считались важными качествами, этому уделялось большое внимание).

Когда я учился в школе (семидесятые-начало восьмидесятых), по содержанию в учебниках было примерно то же, и с таким же примерно вкусом, но уже не так густо, не так ядовито. <…>

И вот только зная, какой отравленной ложью наполняли умы нескольких подряд поколений, понимаешь, откуда до сих пор у многих эта неприязнь или равнодушие к исторической России, озлобление к её правителям. Откуда восприятие революции как естественного и правильного дела, а большевиков как исторических героев, вырвавших Россию из тьмы отсталости, несправедливости и невежества и превратившего её в сияющий СССР, лучшее, что было в ее истории. Откуда согласие с тем, что правильно было разделить страну на части, вытравливать русскую идентичность и самосознание, всячески задабривать угнетенные окраины за счёт русских угнетателей и их потомков.

И многие из текущих проблем прямо связаны с этими повреждениями в исторической памяти, с этим отравленным самосознанием поколений.











2. Немного из истории наших отношений с Турцией:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ататюрк,_Мустафа_Кемаль

Важное значение в военных успехах кемалистов против армян, а также впоследствии греков, имела значительная финансовая и военная помощь, оказанная правительством РСФСР начиная с осени 1920 года вплоть до 1922 года. Уже в 1920 году, в ответ на письмо Кемаля Ленину от 26 апреля 1920 года, содержавшее просьбу о помощи, правительство РСФСР направило кемалистам 6 тысяч винтовок, свыше 5 млн винтовочных патронов, 17 600 снарядов и 200,6 кг золота в слитках.

Письмо Мустафы Кемаля Владимиру Ленину от 26 апреля 1920 года, среди прочего, гласило: «Первое. Мы принимаем на себя обязательство соединить всю нашу работу и все наши военные операции с российскими большевиками, имеющими целью борьбу с империалистическими правительствами и освобождение всех угнетённых из-под их власти <…>». Во второй половине 1920 года Кемаль планировал создать подконтрольную ему турецкую коммунистическую партию для получения финансирования от Коминтерна; но 28 января 1921 года руководство турецких коммунистов было ликвидировано с его санкции.

При заключении 16 марта 1921 года в Москве договора о «дружбе и братстве» (по которому к Турции отошёл ряд территорий бывшей Российской Империи: Карсская область и Сурмалинский уезд) было также достигнуто соглашение об оказании анкарскому правительству безвозмездной финансовой помощи, а также помощи оружием, в соответствии с которым Советское правительство в течение 1921 года направило в распоряжение кемалистов 10 млн руб. золотом, более 33 тысяч винтовок, около 58 млн патронов, 327 пулемётов, 54 артиллерийских орудия, более 129 тысяч снарядов, полторы тысячи сабель, 20 тысяч противогазов, 2 морских истребителя и «большое количество другого военного снаряжения». Правительство РСФСР выступило в 1922 году с предложением пригласить представителей правительства Кемаля на Генуэзскую конференцию, что означало для ВНСТ фактическое международное признание.

Благодарности за помощь большевики от турок не получили. Как только Кемаль Ататюрк укрепил свою власть, он запретил и компартию Турции, и «другие организации рабочего класса». Также в 1953 году СССР окончательно отказался от территориальных претензий к Турции: в частности, на город Карс, который Александр II присоединил к империи в 1878 году, а Ленин подарил туркам при подписании Брестского договора 1918 года.

3. Несколько цитат Ленина, Сталина и прочих советских вождей по поводу сохранения России. Общий смысл — русские земли нам не нужны, Россию следует расчленить ради выгод классовой борьбы. И действительно, если до 1917 года в России было только две национальных «республики», Польша и Финляндия, то большевики позже отрезали от нашей страны большое количество искусственных территорий, начали активно продвигать там «нацкадры», всячески раздувать борьбу с «великорусским шовинизмом». В конституции СССР прописали право свежесозданных республик на свободный выход из страны.

К чему привела такая политика, мы хорошо видим на карте мира.

Передаю слово Николаю Васильевичу Крыленко, верховному главнокомандующему армии после 1917:

https://takoe-nebo.livejournal.com/898722.html

Какое нам дело — будет или не будет урезана Россия! И какое, наконец, нам дело — будет или не будет существовать сама Россия в том виде, как это доступно пониманию только буржуев… Наплевать нам на территории! Новая социалистическая армия не должна вести войну на внешнем фронте. Она будет стоять на страже советской власти, и главнейшая задача ее в том, чтобы раздавить нашу буржуазию, которая должна погибнуть. […] Нам совершенно безразлично, какая территория и какая материальная часть останется у нас, нам одно только важно — не быть побежденными в гражданской войне.