 

День отца – Личное мнение

09.09.2021, 20:22, Разное
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Скажу прямо и откровенно, как я считаю: подавляющее большинство из вас — плохие родители.

Пример вы берёте с семейки Самойловых. Ещё вам, как мать, нравится Бородина и даже Собчак.


Фото: Соцсети

Положа руку на сердце, вы можете охарактеризовать бабку Тимати хорошим родителем?

И нет — виноваты не только матери. Какова роль отца в нашей стране?

Кого-кого, удивлённо вы спросите? Вот этого чёрта, который три раза разведён, не платит алименты и вообще непонятно где?

Роль отца у нас исторически недооценивается. Он или гуляет, или спился под забором, или просто не чувствует ни малейшей ответственности за своих же детей. А как может вырасти ребёнок счастливым, если папа его — сомнительный человек, даже если он присутствует в жизни ребёнка?

Я считаю, что в этом виновато и государство. Нет пропаганды отцовства. Не учат, как быть отцом.

Владимир Путин недавно предложил ввести праздник — День Отца, и что бы вы думали? Оладушки-хипстеры непонятного пола сразу же заорали, зачем это нужно им.

А нужно это за тем, чтобы — пусть постепенно! — мужчина осознал и гордился своей ролью отца. Чтобы именно её считал одной из важнейших в жизни. Не девок портить, не кредитной машиной хвастать, а воспитывать сына и дочь.

Глядишь, тогда и дети будут другими. Счастливыми. Добрыми. Умными. Защищёнными и не обиженными судьбой.

И кстати, давно уже пора пересмотреть гендерные роли в семье: женщина вполне может зарабатывать, а отец быть дома с детьми.

И в этом нет ничего постыдного. Пора привыкать к нормальному отцовству. И праздник Путин хороший придумал — нужный.

Какой из вашего мужика отец? Довольны этой его ролью? Только честно!

Источник: Лена Миро



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