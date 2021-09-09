 

В школе в Хмельницком отравились более 80 детей из 18 классов. Полиция открыла уголовное производство

09.09.2021, 20:16, Новости дня
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“Заболели дети 1–4 классов, всего пострадали школьники из 18 классов. Все заболевшие дети питались в школьной столовой. В промежуточном сообщении по состоянию на 9 сентября говорится об отравлении 84 детей и одного взрослого. Основные клинические проявления: многократная рвота, диарея, повышение температуры тела от 37 °С до 39 °С. Предварительный диагноз – “пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит”, – говорится в релизе. 

11 заболевших (10 детей и один взрослый) госпитализированы, их состояние оценивают как средней тяжести. У остальных болезнь проходит в легкой форме, уточнили в ЦОЗ. 

По данным Общественного, речь идет о Хмельницком учебно-воспитательном объединении №1. Директор департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Надежда Балабуст сообщила в Facebook, что работу пищеблока в этом учебном учреждении останавливают, детей переводят на онлайн обучение. 

В ЦОЗ уточнили, что в школе начали эпидрасследование. 

“Обследовано 11 работников пищеблока, взяты 18 образцов пищевых продуктов, 110 образцов смывов с объектов окружающей среды и пять образцов водопроводной воды для микробиологического исследования”, – добавили в центре.

Источник инфекции пока не нашли, в школе провели дезинфекцию. 

Полиция по факту отравления открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti/posts/4111790848932299

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от пяти о восьми лет (в случае тяжелых последствий или гибели людей). 

Контекст:

Хмельницкое НВО №1 – это школа-детский сад, указано на сайте учреждения. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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