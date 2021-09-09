 

В Киевской госгорадминистрации проводятся обыски в связи с выделением земли в центре столицы

09.09.2021, 20:16, Новости дня
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“Прокуратура проводит обыски в департаментах КГГА по факту […] злоупотребления служебным положением должностными лицами департаментов КГГА при передаче в пользование субъекту хозяйствования земельных участков коммунальной собственности”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, чиновники КГГА, “нарушив требования земельного законодательства, условия программы социально-экономического и культурного развития города Киева и заключенного инвестиционного договора, передали в пользование субъекту хозяйствования земельные участки коммунальной собственности, расположенных в центре Киева рядом с Европейской площадью, внеконкурентным способом и по заниженной стоимости, чем нанесли тяжелые последствия интересам государства”.

В числе подразделений КГГА, где проводятся обыски, прокуратура Киева назвала департамент экономики и инвестиций, а также департамент земельных ресурсов.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4852466454764678

В Государственном бюро расследований (ГБР), чьи следователи занимаются этим делом, уточнили, что речь идет о недвижимости на Крещатике и улице Михаила Грушевского. Помимо департаментов КГГА, обыски проводятся в коммунальном предприятии “Киевское инвестиционное агентство”.

“По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн грн. Чиновники КГГА провели эту сделку под предлогом внесения изменений в инвестиционный договор, нарушив требования Программы социально-экономического и культурного развития города Киева, в результате чего причинен материальный ущерб территориальной общине столицы”, – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что уголовное производство открыто по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

На причастность к схеме проверяют депутатов Киевского горсовета, отметили в ГБР.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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