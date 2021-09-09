Шмыгаль предложил премьеру Польши положить начало регулярным встречам глав правительств “Люблинского треугольника”

Отмечается что Шмыгаль пребывал с официальным визитом в городе Карпач (Польша).

“Польша стала одной из первых стран, с которой мы подписали на уровне глав государств Совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Также для нас чрезвычайно важное значение имело участие президента Польши [Анджея Дуды] в учредительном саммите “Крымской платформы”, – сказал Шмыгаль.

Глава Кабмина предложил Моравецкому начать регулярные встречи глав правительств “Люблинского треугольника” для “активизации сотрудничества в различных областях в этом трехстороннем формате”.

Шмыгаль также подтвердил готовность Украины стать неотъемлемой частью инициативы “Триморья”.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании “Люблинского треугольника”.

Участники “Люблинского треугольника” будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей “Люблинского треугольника”.

По итогам третьего заседания министров иностранных дел “Люблинского треугольника” в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой “русскому миру”.

“Инициатива трех морей” – организация, объединяющая 12 стран (Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония), которые имеют выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям.

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