Xiaomi дала старт продаже безрамочных телевизоров Mi TV P1 в России

Представители китайской компании Xiaomi заявили о начале продаж на территории РФ нового безрамочного телевизора Mi TV P1, который эксперты называют самым дорогим в своем классе.

Цена данной модели составит в РФ 47 990 рублей. В устройстве установлен экран с диагональю 55 дюймов. Разрешение картинки составляет 3840 на 2160 пикселей. По заявлению разработчика, здесь отображается более одного миллиарда оттенков.

Также телевизор поддерживает все популярные ныне форматы беспроводной связи. Есть порты для подключения различных периферийных устройств. Поддерживаются технология MEMC, а также можно настроить Dolby Vision и HDR10+. Подробнее о технических данных можно узнать на сайте производителя.