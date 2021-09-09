Модель Nissan Note Aura пользуется популярностью в Японии

Японский бренд Nissan объявил о высоком уровне спрос на актуальную генерацию модели Nissan Note Aura.

Кроме того, пока транспортное средство доступно исключительно на китайском рынке. Первые продажи Note Aura начались 17 августа. В свою очередь, к 8 сентября автомобиль уже приобрели более 10,1 тысяч клиентов на японском рынке. Несмотря на ожидания о высоком количестве продаж, текущие результаты существенно превзошли прогнозы.

Автомобиль имеет деревянные дверные панели, множество декоративных вставок, а также качественную шумоизоляцию. Кроме того, модель Note Aura получила гибридную силовую установку с мощностью 136 л.с. Эксперты полагают, что спрос на автомобиль продолжит расти и в дальнейший период.