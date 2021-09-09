 

Модель Nissan Note Aura пользуется популярностью в Японии

09.09.2021, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японский бренд Nissan объявил о высоком уровне спрос на актуальную генерацию модели Nissan Note Aura.

Кроме того, пока транспортное средство доступно исключительно на китайском рынке. Первые продажи Note Aura начались 17 августа. В свою очередь, к 8 сентября автомобиль уже приобрели более 10,1 тысяч клиентов на японском рынке. Несмотря на ожидания о высоком количестве продаж, текущие результаты существенно превзошли прогнозы.

Автомобиль имеет деревянные дверные панели, множество декоративных вставок, а также качественную шумоизоляцию. Кроме того, модель Note Aura получила гибридную силовую установку с мощностью 136 л.с. Эксперты полагают, что спрос на автомобиль продолжит расти и в дальнейший период.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / Apple может выпустить новый смартфон дешевле iPhone SE

13.05 / Основной причиной авиакатастрофы Ан-26Ш в ГБР назвали разрешение на взлеты самолета конвейерным способом

30.08 / Прокуратура не нашла нарушений при перевозке собак на рейсах «Аэрофлота»

23.04 / Бывший посол США отказался подтвердить финансирование Навального

05.09 / Степанов назвал резервное количество мест для приема больных COVID-19

26.01 / Патрушев обсудил с помощником Байдена продление ДСНВ

06.08 / Минфин предложил сократить расходы на развитие Крыма

27.04 / “Украина будет действовать по принципу взаимности”. Кулеба прокомментировал высылку консула РФ из Одессы

13.02 / Украина призвала Россию вывести с Донбасса армию и наемников, забрать оружие и вернуть контроль над границей

29.06 / В США благодаря ДНК-экспертизе раскрыли убийство ребенка 38-летней давности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика