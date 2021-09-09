 

Бренд Peugeot начал продажи в РФ двух новых версий фургона Partner

09.09.2021, 20:00, Новости дня
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Французский автомобильный гигант Peugeot объявил о продаже нескольких новых модификаций модели Partner на российском рынке.

В частности, одна из версий получила название Partner Profi St. В данном случае автомобиль является грузопассажирским и имеет четыре кресла для пассажиров. Во второй новинке применили приставку Tour. Речь идет о полностью пассажирской модификации с шестиместным салоном. Для обеих моделей предусмотрели 1,6-литровый бензиновый мотор на 115 л.с.

Также доступна дизельная версия с 1,6-литровым агрегатом на 90 л.с. мощности. Начальная цена новой модели составляет от 1,55 миллионов рублей в пассажирской модификации. Грузопассажирская версия автомобиля доступна от 1,58 миллиона рублей.



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