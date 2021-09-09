Мнение: Экономика Талибана

На чем базируется экономика Талибана и за счет чего живет данное пока еще террористическое движение, которые ныне управляет Афганистаном.

Разумеется, живет оно не только и не столько за счет производства наркотиков. Ныне же, перед Талибаном стоят многократно более сложные задачи – управлять экономической деятельностью целого государства, выполнять различные социальные обязательства, обеспечивать функционирование торговли и производства (оставшегося), налаживать внешнеторговую деятельность, решать вопрос с отсутствующими золото-валютными резервами, которые украли США и т.д. и т.п.

Вполне очевидно, что самостоятельно, без внешней помощи, Талибан с этим вряд ли справится, отсюда и разговоры о том, что соседи Афганистана должны помочь с восстановлением экономики Афганистана. А для этого самому Талибану надо измениться, чтобы его сочли достойным того, чтобы оказывать ему помощь.

Не справятся с этим – внутренние противоречия и социально-экономическая разруха рано или поздно догонят талибов и приведут к очередной гражданской войне.

Все это не означает, что у талибов получится. В данном случае, у них есть шанс, измениться самим и изменить Афганистан. Если у них получится, Афганистану можно сказать повезет. Не получится, все будет как обычно в Афганистане.

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