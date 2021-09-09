Fox News – власти Техаса взяли борьбу с нелегальной миграцией в свои руки — администрация Байдена бездействует

Техасу на фоне резкого ухудшения ситуации на границе с Мексикой пришлось самостоятельно развернуть жёсткую борьбу с притоком в штат нелегалов и наркотиков. Как подчеркнул в интервью Fox News представитель техасского Управления общественной безопасности Кристофер Оливарес, эти задачи должно выполнять и федеральное правительство, однако администрация президента Джо Байдена свою работу делать не хочет.

А со мной на связи лейтенант Кристофер Оливарес, который представляет Управление общественной безопасности штата Техас. Большое спасибо, что согласились с нами побеседовать, Кристофер. Знаете, уже то, каким числом люди переходят нашу границу, само по себе вызывает беспокойство, но есть и ещё одна громадная проблема — какими объёмами перевозятся через границу наркотики. У нас есть кое-какая статистика на этот счёт, и мы сейчас выведем её на экран.

Техасские правоохранительные органы в последнее время перехватили несколько сотен фунтов кокаина и фентанила на общую сумму — если ориентироваться по «уличным» ценам — 2,2 миллиона долларов. Вот, взгляните на цифры — перехватывали и кокаин, и фентанил, и героин, и марихуану, и метамфетамин. Как вы всё это прокомментируете? Ведь нельзя сказать, что у нас и раньше не было проблем с наркотрафиком.

КРИСТОФЕР ОЛИВАРЕС, Управление общественной безопасности Техаса: Вы правы — такие проблемы у нас на южной границе были всегда, но не в таких масштабах, цифры просто рекордные. Именно поэтому губернатор Эбботт и инициировал операцию «Одинокая звезда», цель которой — преодолеть последствия ошибок нынешней администрации и восстановить контроль над границей.

Сейчас наша приоритетная задача — развернуть жёсткое противодействие криминалу и нелегальной иммиграции, а также положить конец опасным погоням на высокой скорости. Дело в том, что контрабандисты, перевозящие людей, стали вести себя очень нагло, и на наших дорогах творят вещи, которых никогда себе не позволяли, по крайней мере в плане опасного вождения. Своей ездой они создают угрозу как для иммигрантов, которых перевозят, так и для нашей публики. А ведь ситуация из-за нынешнего притока мигрантов будет ухудшаться.

Да, всё это определённо добавляет вам работы. А раз мы заговорили о том, как много людей переходят границу — давайте взглянем на первую полосу газеты The New York Post. На ней показано, что сотрудникам погранслужб пришлось заделывать пролом в стене на границе шириной шесть метров при помощи старых покрышек и стройматериалов, оставшихся от подрядчиков федерального правительства. Это же нелепица какая-то.

КРИСТОФЕР ОЛИВАРЕС: Так и есть. Всего этого сейчас происходить не должно — необходимо принять меры для того, чтобы продолжить строительство стены. Именно поэтому в рамках инициированной губернатором Эбботтом операции «Одинокая звезда» мы уже начали силами техасского Управления вооружённых сил возводить пограничные барьеры в секторе Дель Рио. Кроме того, теперь мы стали задерживать нелегальных иммигрантов по уголовным статьям за незаконное проникновение и порчу имущества — то есть теперь мы этих нелегалов заключаем под стражу и привлекаем их к ответственности согласно действующему законодательству. Выходит, что мы сами принимаем меры и закручиваем гайки, так как нынешняя президентская администрация этого на данный момент не делает.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2021 года.