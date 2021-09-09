Певица Валерия рассердила подписчиков излишне откровенным образом

Популярная певица Валерия разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в несколько откровенном наряде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

Поводом для фотосессии послужил праздник – друг Валерии и её супруга Иосифа Пригожина Юрий Раппопорт, приходящийся зятем покойному мэтру отечественной эстрады Иосифу Кобзону, праздновал день своего рождения. Именинник в числе прочих гостей пригласил и звездную пару, которая явилась на вечеринку в стильных нарядах. В частности, исполнительница предстала на изображении в костюме коричневого цвета, жакет которого выполнен в весьма закрытом стиле. Юбка 53-летней красавицы доходила почти до щиколоток, однако крой нижнего элемента одежды предусматривал очень высокий разрез, простирающийся практически до уровня верхней части бедер. Воспользовавшись данным нюансом, Валерия кокетливо выставила слегка вперед длинную стройную ножку, обутую в фиолетовую туфлю. Лица всех членов компании, снявшихся на фото, были озарены радостными и приветливыми улыбками. “С дорогими нашему сердцу людьми: Нелли Михайловной Кобзон, Наташей Кобзон-Раппопорт и Юрой Раппопорт, день рождения которого отмечали”, – таким пояснением сопроводила снимок хозяйка аккаунта.



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Стоит отметить, что далеко не все посетители микроблога певицы отнеслись к эффектному фото положительно. Так, немалая часть фолловеров напомнила Валерии, что празднование проходило в здании фонда, носящего имя покойного Иосифа Кобзона, а потому демонстрация оголенной ноги в данном случае выглядит несколько неприлично. Большинство же поклонников исполнительницы, напротив, выразило восхищение внешним видом любимицы, вознаградив её массой приятных комплиментов и похвал.

К слову, профессиональный стилист-имиджмейкер Ольга Епифанова в своем интервью одному из отечественных изданий назвала вышеупомянутый образ Валерии вполне адекватным. “Те, кто придираются и называют его вульгарным, просто завидуют тому, как выглядит Валерия в её возрасте. У неё очень стройные ноги, костюм достаточно сдержанный, несмотря на разрез. На мой взгляд, он абсолютно уместен для такого мероприятия”, – заключила специалист по моде.