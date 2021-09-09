Дмитрий Нагиев в обнаженном виде призвал подписчиц к близости: “Можно начать прямо здесь”

Популярный актер Дмитрий Нагиев разместил на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой он, позируя на фото в обнаженном виде, призвал посетительниц своего микроблога к совместному времяпрепровождению. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

На снимке, фоном которого послужила одна из комнат его жилища, артист предстал практически без одежды – все его одеяние составила лишь кепка-бейсболка синего цвета, а также серые туфли спортивного стиля. Впрочем, чтобы не придавать фото излишней вульгарности, 54-летний кумир телезрительниц все же имитировал некое подобие “трусов”, изобразив их в средней части тела посредством простого графического редактора. “Выкладываю для тех, кто тоже не видит смысла в контрацепции. Захотите секса – можно начать прямо здесь. И да: живу не богато, поэтому трусы нарисовал”, – такой полной сарказма тирадой сопроводил оригинальный фотоснимок Дмитрий Нагиев.

Примечательно, что многие подписчики решили поддержать ироническое настроение хозяина аккаунта и принялись “троллить” импровизированный элемент его белья. Другие же фолловеры, большинство которых составили представительницы прекрасного пола, высказали массу комплиментов атлетичной фигуре кумира, попутно выразив сожаление от того, что Нагиев лишил их возможности созерцать себя во всей красе. За считанные часы публикация набрала более 180 тысяч “лайков”.