 

Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств

09.09.2021, 19:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАрмения, Азербайджан и еще четыре государства были исключены Евросоюзом из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

«Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее Евросоюз исключил США из списка стран, куда разрешены необязательные поездки, из-за ухудшения там ситуации с распространением коронавируса.



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