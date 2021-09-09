 

Экономист призвал россиян не следовать призыву Дерипаски о самоограничении

09.09.2021, 19:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Эта повестка доминирует сейчас на Западе, а Дерипаска к ней просто присоединяется. Цель ее в том, чтобы убедить западный средний класс в том, что он сам добровольно затянул пояс, а не просто стал жить хуже из-за кризиса», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Колташов. Так он прокомментировал призыв миллиардера Олега Дерипаски к самоограничению.

«Не финансисты должны иметь меньше яхт, дворцов и вечеринок с разнополыми путанами, кальяном и кокаином, а средний класс: мелкие собственники и предприниматели, наемные рабочие, – они должны сокращать потребление. Вот в чем суть послания, которое тиражируется многими представителями западной элиты», – отметил экономист Василий Колташов.

«Вы должны жить во всех отношениях скромнее, отказаться от достижений общества потребления, – и при этом радоваться. Просыпаясь утром, вы должны думать – да, у меня будет невкусный завтрак, зато я спасаю планету, у меня такая замечательная миссия в этой жизни», – сказал он.

«Однако здесь нет рационального зерна. Как экономист говорю: это просто означает снижение цены рабочей силы. Рядовым людям снизили зарплату. Но прибыль-то компаний растет, мировые цены на алюминий и другие металлы растут, с ними растут и прибыли финансистов, биржевые спекуляции приносят сейчас очень немалый доход. Это цинизм: людям, которые больше всего пострадали от кризиса, предлагают радоваться, что они в таком положении. При этом те, кто выигрывает, получает прибыли, кто эксплуатирует труд этих людей, сами себя не будут ограничивать, – уверен Колташов. – Вот к какого рода посланию присоединился Дерипаска».

«Он призывает и нас в РФ уменьшать потребление? После того, как по нам ударило столько волн мировых кризисов, после того, как столько домашних хозяйств пострадало. Это издевательство. РФ ни в коем случае не нужно отказываться от общества потребления. Нам еще нужно создать это общество по-настоящему. У нас еще есть неудовлетворенные потребители», – подытожил экономист.

В четверг основатель компании «Базовый элемент», миллиардер Олег Дерипаска призвал мировое сообщество изменить форму потребления.

«Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать – нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит. Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления. Но нужно от многих вещей отказываться – это единственный путь достижения равновесия», – сообщил миллиардер. По его словам, миру следует двигаться в сторону «быстрой реализации новой энергетической стратегии, безусловно с атомной энергетикой во главе, и умеренного потребления».

Ранее Дерипаска также заявлял, что глобальное потепление напрямую касается жителей арктических широт России, поэтому игнорировать эту проблему уже не получится.

В Госдуме сочли, что призыв Дерипаски не следует адресовать большинству россиян. «Если те, кто ведет праздный образ жизни и купается в роскоши, откажутся от излишков потребления и направят свою энергию на социальные и благотворительные проекты, то в таком случае я готов этот призыв поддержать», – сообщил ранее газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.



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