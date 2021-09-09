Венгрия предложила Польше помощь в построении забора на границе

Президент Венгрии Янош Адер предложил Польше помощь в построении забора вдоль польской границы с Белоруссией, информирует газета Hungary Today.

Издание сообщает, что во время совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой Адер упомянул о росте числа нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе, а также о ситуации в Афганистане, которая может усилить поток мигрантов, передает РИА «Новости».

«Президент заявил, что Венгрия предложила поделиться с Польшей опытом в том, что касается строительства и эксплуатации её собственного (венгерского) забора на границе», – пишет издание.

Дуда рассказал, что предоставил венгерской стороне подробную информацию о ситуации на границе между Польшей и Белоруссией. По его словам, страна будет всячески защищать свои границу.

Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.