 

В России начал дешеветь бензин

09.09.2021, 19:38, Разное
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В России начали снижаться цены на автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата.

В ведомстве отметили, что в августе рост цен на горючее ускорился до 1,4%, а в предыдущие две недели он составлял 0,1% и 0,3%. Однако с начала сентября топливо подешевело на 0,3%, что эксперты связывают с падением спроса. В настоящее время средняя стоимость литра бензина в России составляет 48,93 рубля, передаёт РИА ФАН.



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