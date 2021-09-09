 

Американская компания участвовала в тестировании “Умного голосования”

09.09.2021, 19:38, Разное
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов рассказал журналистам, что компания из США участвовала в тестировании так называемого “Умного голосования”.

Фактически эта платформа навязывает гражданам конкретных кандидатов в зависимости от избирательного округа. Людям непосредственно перед выборами приходят уведомления с именами тех, за кого следовало бы голосовать. Позиция самих избирателей, конечно же, в расчет не берется.

“Вычислены 134 так называемых тестировщика. Это люди, которые тестируют так называемое умное, а на самом деле бездумное голосование. Смысл этого проекта очень простой: человек должен выключить свой мозг и воспользоваться той схемой голосования, которую ему пришлют”, – отметил Климов

Сенатор подчеркнул, что источником тестировщиков является некий
Рубанов Роман Викторович. По информации, переданной парламентарию, этот человек возглавляет спецпроекты американской аэрокосмической компании Momentus Space. “Ее президентом является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США”, – уточнил Климов.

Кроме того, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что анализ поступающей в комиссию информации “свидетельствует об усилении попыток внешних сил вовлечь российских граждан в деструктивную деятельность накануне предстоящих 19 сентября выборов”.

Депутат подчеркнул, что проект, который рассылает избирателям имена кандидатов, финансируется из США. Таким образом, западные компании, связанные с Пентагоном, хотят повлиять на результаты российских выборов, уверен Пискарев.

Отметим, что ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту “Умного голосования”, потому что этот проект связан с ФБК, который признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом.



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