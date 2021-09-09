Мнение: Женская сила

О женской силе многие блогеры пишут и говорят.

Но много говорили всегда, еще до блогеров.

В основном, все разговоры о женской силе сводятся к двум темам.

1. Женщинам нужно вернуть себе женственность.

2. Женщинам нужно отвоевать себе права.

На первый взгляд это противоположные пути, но чаще всего речь об одном и том же: как заставить мужчин служить себе.

Стань богиней, разбуди в себе женщину, верни себе себя, очерти круг женской силы, научись женской магии, ты – Женщина, рожденная желать, рожденная летать, рожденная повелевать и т.д.

Само по себе это не так глупо, как выглядит на первый взгляд.

Гендер – это часть имиджа, причем очень важная часть.

Чем лучше ваш имидж, тем сильней ваша персона – внешняя часть личности, которая запечатлевается в полях других людей.

Чем больше ваша фигура для другого человека, тем больше ваше влияние на него, а значит больше и сила.

Все курсы, марафоны и каналы, которые обещают женщинам “вернуть” силу, делятся на три условные группы.

Первые помогают создать привлекательный имидж и избавиться от лишнего стресса.

Вот это про ношение юбок, про длинные волосы, про осанку, степенность и плавность, про чистоту в доме и ванны с ароматами.

Все это невредно и даже полезно, если не доходит до фанатизма.

Потому что есть женщины, которые носят юбки маниакально, в походы и на спорт, и волосы боятся стричь и даже подравнивать.

Фанатизм все хорошее превращает в плохое.

Всякие разные медитации на “женские энергии” и “дыхание маткой” хоть и глупость, но некоторым женщинам помогает чувствовать себя более женственными и сексуальными, потому что они держат фокус внимания на женственности и сексуальности, то есть в какой-то мере это в себя действительно “вбирают”.

Второй тип женских коучей пытаются научить женщин защите своих границ.

Вот эти объясняют про токсичность, про абьюзеров, учат отказывать, учат понимать свои желания и отстаивать их.

Здесь, в отличие от первого типа коучей, которые учат носить животворящие юбки, дышать маткой и распускать волшебные волосы, жесткача больше.

По сути тут учат пользоваться пыточными инструментами, потому что для защиты границ нужно сначала научиться их видеть, а большинство таких коучей уверены, что границы там, где хочется.

А вот третий тип коучей – самый любопытный и самый нахальный.

Они учат магии.

Не фигуру лепить как первые, не границы и энергию защищать от слива как вторые, а сразу магии.

Магия – это работа с полем напрямую, обычно через символический и ритуальный ряд.

Я вам предлагаю здесь остановиться и перечислить в комментариях всю ту магию, которую коучи в Инсте и на ютубе предлагают для увеличения женской силы.

А я потом продолжу тему, воспользовавшись вашими примерами.

Только ссылки на авторов убирайте, чтобы не пиарить.