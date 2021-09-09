Мнение: Крайности сходятся

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал мир сократить объемы потребления. Это путь к равновесию, заявил он в ходе Столыпинского форума в Москве, передает РИА Новости. Как отметил основатель «Базового элемента», бывший руководитель «Русала», необходимо менять схему потребления. «Мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать — нужно от чего-то отказываться», — подчеркнул Дерипаска.

Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления, сказал миллиардер. «Но нужно от многих вещей отказываться — это единственный путь достижения равновесия», — констатировал он.

Когда миллиардер говорит о сокращении потребления, тем более миллиардер из страны, которая буквально балансирует между тотальной бедностью и кромешной нищетой, выглядит это сюрреалистически. Что-то подобное произносил и другой российский миллиардер, пафосно напоминая про блокадные 125 грамм хлеба. Очевидно, что свое потребление и потребление своего класса эти люди сворачивать не будут. Призыв к сокращению относится к другим.

Однако помимо чисто моральной стороны вопроса здесь есть и нечто иное. Рост потребления — это то, на чем основана современная модель рынка. И она более чем очевидно дает сбои. Кредитно-долговая петля возникает в любом сценарии развития такой модели, а значит — ее нужно не просто вытаскивать из текущего кризиса, но и трансформировать во что-то иное, где у этой петли будет разрыв.

Проблема как раз здесь — сокращение потребления сжимает объем рынка, а кризис перехода из Пятого уклада в Шестой связан как раз с невозможностью расширения рынка потребления в рамках формата обособленных национальных и транснациональных рынков. Новая нормальность, опирающаяся на концепцию «500 агломераций», и пытается разрешить это противоречие, создав единый глобальный рынок с числом потребителей более миллиарда человек, в то же самое время предусмотрев и элементы, размыкающие этот рынок, позволяющие сбрасывать накапливающиеся противоречия за его пределы. Задача непростая, задача нелинейная и требующая иного качества и уровня управления, но в целом понятная.

Однако проблема остается прежней — если во главе всего будет стоять экстенсивное потребление, как источник развития такого рынка, то через короткое по историческим меркам время он снова подойдет к той же критической точке — долговому кризису.

Возникает несколько странная идея, которая на самом деле может стать непрямым выходом из противоречия: снижение потребления и создание нового источника развития. Идея, кстати, не новая. Если взять советских футуристов и фантастов, то светлое коммунистическое будущее они все описывали как общество с добровольным отказом от сверхпотребления. Не насаждаемым сверху, а именно добровольным и осознанным. Вместо потребления человек светлого коммунистического будущего имел иной стимул — творчество. Творчество в любой профессии и в любом своем занятии.

Крайне любопытно, что к этой идее обращаются идеологи крайне противоположного образа будущего — будущего тотального контроля и откровенного фашизма. Крайности сходятся. Ожог от огня и ожог от холода — это все равно ожоги, пусть огонь и холод — противоположности.

Однако что именно предлагается в версии нынешних глобальных фашистов (которую озвучил Дерипаска, и который явно относит себя к ним) взамен потребления — неясно. У творчества должны быть стимулы, но об этом всём у Дерипаски или у Шваба ни слова. Единственное стимулирование — это принуждение к лояльности. Но этого не просто мало, это вообще про другое.

Так что идея понятна. Она вопросов не вызывает. Вызывают вопросы способы ее реализации.

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