Показ «Дюны» в России отменён из-за плагиата фильма «Кин-дза-дза»

Российские кинотеатры прекратили прокат фильма «Дюна» по иску Мосфильма из-за найденного в картине плагиата фильма Георгия Данелии «Кин-дза-дза». По мнению истцов, Арракис является гротескной карикатурой на изображённую в отечественном фильме планету Плюк.

Кинотеатры, в которых уже прошёл премьерный показ «Дюны» Дени Вильнёва, обяжут передать всю выручку от проката картины в кассу Мосфильма. Также Центральная московская кинокомиссия начала проверку сообщений о воровстве отдельных образов и персонажей из таких советских картин, как «Белое солнце пустыни» и «Али-баба и сорок разбойников». Басманный суд Москвы отверг объяснения ответчиков о том, что у фильма якобы есть литературный прототип, поскольку российские эксперты единогласно считают, что он является плагиатом ряда шедевров отечественного кинопрома.

«Я с первых кадров сразу понял, что это ремейк «Кин-дза-дза». Планета какая-то песчаная, мысли читают, летают на пепелацах каких-то. Вместо КЦ (спички, – прим. ред.) в этой пародийной версии Плюка какой-то порошок. Сразу видно, что наркоманы делали. В Голливуде давно нет ничего самобытного, там только тем и занимаются, что бесконечно клепают ремейки на советские фильмы», – считает замглавы Мосфильма Олег Петрушевский.

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