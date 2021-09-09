В СНБО провели заседание по разработке Стратегии морской безопасности Украины

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Заседание прошло под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова. Он сказал, что морская безопасность занимает важное место в системе национальной безопасности Украины, а разработка соответствующей стратегии – одна из ключевых задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским.

Военной составляющей необходимо уделять особое внимание при разработке стратегии, подчеркнул Данилов.

Как сказано в релизе, стратегию разрабатывали с учетом украинского, международного законодательства, а также “опыта ведущих стран мира по разработке и имплементации соответствующих стратегий”.

Морская безопасность Украины должна строиться на принципах внутренней интегрированности и международного сотрудничества, считают участники рабочей группы.

“Морская безопасность Украины должна рассматриваться в контексте безопасности Балто-Черноморского региона и международной морской безопасности, ведь агрессивные действия РФ в Черном и Азовском морях несут угрозу не только нашей безопасности”, – подчеркивается в сообщении.

Участники заседания решили принять за основу структуру Стратегии морской безопасности Украины и утвердили план подготовки ее проекта.

Контекст:

Зеленский 8 сентября подписал указ, которым ввел в действие тайное решение СНБО о развитии ВМС ВСУ, принятое 20 августа.

20 августа Данилов сообщал, что один из вопросов, который СНБО в тот день рассмотрел на своем заседании в секретном режиме, касался финансирования Военно-морских сил страны. Он сообщил, что СНБО попросит у Кабмина и Рады дополнительно 960 млн грн в этом году на покупку необходимых ВМС технических средств.

Зеленский заявлял, что в Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию Военно-морского флота. По его словам, в Украине создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз, строительство первой, по его словам, уже скоро начнется в Бердянске.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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