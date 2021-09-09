 

В Кремле считают, что отношения США и Украины “излучают ненависть” к России

09.09.2021, 19:22, Новости дня
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По мнению спикера Кремля, “украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями”. Но, как отметил Песков, “достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает, буквально, ненависть” к России.

Это заставляет Москву “самым внимательным образом анализировать, отслеживать итоги” контактов США и Украины, добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пескова, РФ сожалеет, что США расширяют поставки оружия Украине, в Кремле не думают, что “эти поставки способны стабилизировать ситуацию” на Донбассе.

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты стало известно, что США увеличили помощь Украине на сумму $60 млн.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве говорится, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

В документе также сказано, что, начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 млрд на поддержку украинской армии, включая $400 млн, которые были предоставлены Украине в этом году.

Контекст:

В ходе визита Зеленского в Вашингтон поднимались вопросы в том числе противодействии российской агрессии и членства Украины в НАТО. В Москве отреагировали негативно.

Песков, комментируя встречу в Белом доме глав Украины и США Зеленского и Джо Байдена, отмечал, что “российская тематика была высоко в повестке дня”, сообщал ТАСС.

По словам Пескова, “там речь идет об украинско-американской дружбе против России”. То есть “они дружат не для себя, а против России”, говорил спикер Кремля.

В МИД РФ предостерегли США от использования Украины в качестве орудия против России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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