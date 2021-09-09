Минцифры отреагировало на жалобу Кати Осадчей в невозможности зарегистрировать ребенка через “Дію”

“Команда ” єМалятко” свазалось с Екатериной Осадчей и помогла ей с получением услуги. Сейчас свидетельство [о рождении ребенка] на стадии оформления и будет отправлено в ближайшее время ведущей”, – говорится в сообщении, имеющемся в распоряжении редакции.

Вечером 8 сентября 37-летняя Осадчая, которая недавно в третий раз стала мамой, пожаловалась, что больше часа пыталась зарегистрировать сына через “Дію”, но ей это так и не удалось.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

6 августа вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение “Дія” победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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