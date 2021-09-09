 

Глава Минюста Украины заявил, что не видел ни одного документа, на основании которых СНБО вводил санкции

09.09.2021, 19:22, Новости дня
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“Мне сложно комментировать санкции, которые СНБО применил. Я не видел материалов, на основе которых принимали решения – вообще ни одного”, – сказал министр.

Отвечая на вопрос о возможной отмене через суды решений СНБО о санкциях, Малюська выразил мнение, что решения судов не будут одинаковыми.

“Признак правового государства – это то, что ни один человек, чиновник, в частности министр юстиции, никогда не сможет гарантировать, что в судах все будет нормально. […] У нас действительно государство, где есть верховенство права. Я могу точно сказать, что никаких гарантий в судебной системе нет”, – отметил глава Минюста.

По его словам, власть в Украине “строили демократию, а не тоталитарное общество”.

“Относительно того, какие будут решения судов, я не думаю, что они будут одинаковыми. Например, чтобы отменить все санкции или признать их законными. Я думаю, что суды углубятся изучением каждого лица, в отношении которого были санкции. Проверять документы или факты, которые стали основанием для применения санкций. Каждое решение будет изображать каждую жизненную ситуацию”, – объяснил Малюська.

Контекст:

В последние месяцы СНБО принял несколько решений о введении санкций. В частности, 20 августа их решили на три года ввести против ряда физических и юридических лиц, в том числе блогера Анатолия Шария, его жены Ольги и связанных с ними изданий, а также главреда издания “Страна” Игоря Гужвы. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решения СНБО в действие 21 августа.

Доступ к изданиям “Шарий.net” и “Страна” на территории Украины заблокировали. 

В санкционный список попали также российские компании – издатели газет “Ведомости”, “Московский комсомолец”, “Завтра”, учредители изданий Anna-News, “ПолитЭксперт”, “Народные новости”, провайдер “Ростелеком”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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