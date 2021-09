Аэропорт Кабула возобновил работу

Первый после завершения вывода американских войск полет из Кабула совершила авиакомпания Qatar Airways. Чартерный рейс забрал из Афганистана около 200 человек.

Среди людей, которые вылетели на борту этого самолета, есть иностранцы, в частности, 13 граждан Нидерландов. Министр иностранных дел этой страны Сигрид Кааг в Twitter поблагодарила Катар за помощь в эвакуации этих людей.

13 Dutch nationals have left #Afghanistan and are on their way to #Qatar. Thank you to @MBA_AlThani_ and Qatar for making this possible. Most grateful to you.

— Sigrid Kaag (@ministerBZ) September 9, 2021

Этот рейс направился в столицу Катара Доху. Следующий запланирован на 10 сентября.

Контекст:

“Талибан” пришел к власти в Афганистане в августе на фоне вывода американских войск. К 15 августа движение взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября исламистское движение заявило о полном взятии под контроль последней не подконтрольной им до сих пор провинции Панджшер и окончании войны в Афганистане.

Группировка заявляла, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты. Талибы пообещали позволить жителям Афганистана свободно выехать из страны, говорил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 сентября.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан. По данным МИД на 9 сентября, в Афганистане остаются еще 159 украинских граждан, которые выразили желание вернуться домой.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

