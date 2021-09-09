 

Лоза рассказал о своих ограничениях в потреблении

09.09.2021, 19:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Готов сортировать мусор, относить его по разным контейнерам, отказаться от использования пластиковой посуды и каких-то других одноразовых вещей», – сказал газете ВЗГЛЯД певец и композитор Юрий Лоза, комментируя призыв миллиардера Олега Дерипаски умерить потребление и отходы в мире.

Основатель компании «Базовый элемент», миллиардер Олег Дерипаска заявил, что все человечество должно изменить форму потребления в мире в сторону уменьшения, поскольку именно это путь к равновесию. Он также уточнил, что люди не должны столько потреблять и столько выбрасывать, от чего-то все-таки следует научиться отказываться.

«Очевидно, что в первую очередь сокращение потребления относится к людям, у которых есть достаток, тем, кто чрезмерно распоряжается доходами. Но это не значит, что мы все должны отказаться от привычных продуктов, начать ходить пешком, вместо езды на машине и так далее. Я вот, например, уже давно от многого отказался: сам мою полы, посуду, а не нанимаю домработницу. Уже давно живу скромно, довольствуюсь малым», – говорит Лоза.

Он рассказывает, что имеет всего одну квартиру в Москве, одну дачу, одну машину, покупает продуктов ровно столько, сколько сможет съесть он и его семья.

«Я уже давно хочу начать сортировать отходы. Так, как это делается в той же Германии. Готов сортировать мусор, относить его по разным контейнерам. Отказаться от использования пластиковой посуды и каких-то других одноразовых вещей. Но вот от пластиковых упаковок должны уже производители отказываться, переходить на то, что уничтожается природой», – считает певец.

В феврале основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс призвал все богатые страны отказаться от натуральной говядины, чтобы помочь спасти человечество от климатической катастрофы. Он объяснил, что переход на растительные белки поможет бороться с выбросами метана, производимыми животноводством.



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