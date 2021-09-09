Спасатели завершили поиски после взрыва в Ногинске

Поисково-спасательные работы после взрыва газа в жилом доме города Ногинск в Московской области завершены.

«В данный момент поисково-спасательные работы завершены. Все завалы разобраны», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, в среду в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. Жертвами взрыва стали семь человек.