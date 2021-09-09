Peugeot представит в РФ спецверсию минивэна Traveller для путешествий

Французский автогигант Peugeot презентовал в Москве новую спецверсию минивэна Peugeot Traveller.

Полноприводная модификация имеет дополнительный перечень оборудования, которое окажется актуальным для осуществления дальних поездок. В частности, минивэн получил раскладную кровать, газовую плтику с баллонами, а также емкости для хранения воды. Кроме того, модель для путешественников Traveller оснащается тентом, рейлингами, холодильном, фаркопом, а также внедорожными шинами.

Под капотом минивэна Traveller установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Автомобиль приводится в движение шестиступенчатой механической коробкой передач. Цена новой специальной версии минивэна пока не озвучена.