Концерн Daimler презентовал концепт Mercedes-Maybach EQS

Немецкий концерн Daimler официально представил новую концептуальную версию электрокроссовера Mercedes-Maybach EQS.

Технические параметры модели пока удерживаются в тайне. Эксперты полагают, что показанная версия является более эксклюзивной модификацией классического кроссовера. Особенностью версии Mercedes-Maybach EQS указывают улучшенный силовой агрегат, а также качественную батарею, позволяющую проехать до 600 километров.

Роскошный электрический кроссовер построен на платформе MEA. Автомобиль имеет зауженную форму задних фонарей, 24-дюймовые диски и модернизированные воздухозаборники. Что касается салона, здесь предусмотрены рельефные кресла с применением искусственного меха.