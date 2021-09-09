 

Концерн Daimler презентовал концепт Mercedes-Maybach EQS

09.09.2021, 19:04, Новости дня
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Немецкий концерн Daimler официально представил новую концептуальную версию электрокроссовера Mercedes-Maybach EQS.

Технические параметры модели пока удерживаются в тайне. Эксперты полагают, что показанная версия является более эксклюзивной модификацией классического кроссовера. Особенностью версии Mercedes-Maybach EQS указывают улучшенный силовой агрегат, а также качественную батарею, позволяющую проехать до 600 километров.

 Роскошный электрический кроссовер построен на платформе MEA. Автомобиль имеет зауженную форму задних фонарей, 24-дюймовые диски и модернизированные воздухозаборники. Что касается салона, здесь предусмотрены рельефные кресла с применением искусственного меха.



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