Никаких “быстрых” диет: простые привычки, которые помогут раскачать метаболизм

Наш метаболизм напрямую влияет на всю работу организма. От него зависит скорость сжигания жировых отложений, наше самочувствие. Когда обмен веществ замедляется, мы становится вялыми, легко устаем. Если метаболизм работает нормально, мы чувствуем себя полными сил и энергии. Считается, что его скорость определяет генетическая предрасположенность. Но есть и привычки, которые сами по себе улучшают метаболизм. Какие именно? Расскажем ниже.

Начинайте свой день со стакана воды

Самый простой способ раскачать обмен веществ – это пить больше воды. Особенно по утрам. Когда вода попадает в организм, она сразу же запускает процесс пищеварения. Это способствует очищению кишечника и желудка. Добавьте в воду немного лимонного сока, чтобы улучшить пищеварение.

Двигайтесь даже за рабочим столом

Чем больше мы двигаемся, тем слаженнее работает наш организм. Поэтому так важно взять за правило не сидеть долго на одном месте. Когда вы двигаетесь, вы запускаете процесс термогенеза, ускоряющий метаболизм. Необязательно вставать или ходить по офису. Просто разомните ноги или руки, пошевелите шеей. Эти движения хоть и кажутся незначительными, но тоже увеличивают ваши затраты калорий. Старайтесь двигаться хотя бы раз в полчаса, чтобы мышцы не успели остыть.

Разминайтесь, даже когда у вас нет времени на тренировки

Необязательно ходить в тренажерный зал, чтобы поддерживать себя в форме. Вы можете заниматься везде, в том числе и у себя дома. Приучите себя к интервальным тренировкам. Чередуйте интенсивные упражнения с отдыхом. Это поможет “запустить” обмен веществ. Сочетание интервалов работы и отдыха ускоряет сжигание калорий, а еще улучшает вашу выносливость.

Регулярно пейте витамины и пищевые добавки

Для правильной работы нашему организму требуется немало питательных веществ. Большую часть из них он получает из той пищи, которую мы едим. Если питание не сбалансировано, человеку нужно принимать дополнительные пищевые добавки. Некоторые из них специально созданы для того, чтобы улучшить метаболизм.

Это, например, кайенский перец или вегетарианские пищеварительные ферменты. Они помогают желудку быстрее переваривать и усваивать тяжелую пищу. Для улучшения обмена веществ также полезен магний, витамин D и экстракт эхинацеи. Стоит учитывать, что любые добавки можно принимать только после консультации со своим врачом.

Тренируйтесь перед обедом

Если вы хотите ускорить обмен веществ, тренироваться нужно до приема пищи, а не после него. Если вы выполняете упражнения с полным желудком, вы можете почувствовать сильный дискомфорт. Тренировки также мешают вашему пищеварению. Поэтому заниматься лучше на голодный желудок.

Не перенапрягайте себя, если пропустили тренировки

Иногда мы пропускаем тренировки, неделями избегая физической активности. Это нормально, всем нам требуется время на отдых и восстановление. Не изнуряйте себя интенсивными тренировками, чтобы наверстать упущенное. Восстанавливайте свою выносливость медленно, чтобы ваш организм сумел адаптироваться к физическим нагрузкам.

Включите белковые продукты в каждый прием пищи

Следите за тем, чтобы белок был в любом блюде, которое вы едите. Он необходим для наращивания мышечной массы и ускорения метаболизма. Например, утром можно есть яйца. Днем – выпивать протеиновый коктейль в качестве перекуса, а вечером есть нежирное мясо. Белок особенно полезен по утрам, так как он питает организм полезной энергией. Не все белковые продукты одинаково хороши. Например, не стоит злоупотреблять красным мясом, так как в нем содержится много жира, что вредно для похудения.

Добавляйте приправы к блюдам

Приправы в прямом смысле могут “разгорячить” ваш обмен веществ. Ученые из центра Medifast California доказали, что острый перец в умеренных количествах способен ускорить метаболизм на 20-25 %. Он ускоряет скорость пищеварения и улучшает кровоток, что хорошо сказывается на обменных процессах. Есть и еще один плюс: острая пища быстро насыщает и понижает аппетит, что помогает при переедании.

Чаще выходите на улицу

Прогулки помогают нам убить двух зайцев сразу. Во-первых, вы больше двигаетесь, сжигая калории. Во-вторых, прогулки на улице, особенно утром и днем, помогают восполнить нехватку витамина D, необходимого для правильной работы обмена веществ.

Не сидите на коротких диетах

Принято считать, что скорость метаболизма обусловлена нашей генетикой. Это отчасти верно, но мы все же можем на нее повлиять, в том числе и замедлить. Как проще всего саботировать собственный обмен веществ? Правильно, начать голодать и сидеть на строгих диетах. Когда вы перестаете есть, организм переходит в состояние стресса. Он концентрируется только на том, чтобы выжить и начинает экономить энергию. Жир больше не сжигается, обменные процессы замедляются. Соответственно, вы перестаете худеть. Зато когда начнете есть, ваш организм начнет накапливать жир с удвоенной силой, чтобы восстановить потраченные запасы.