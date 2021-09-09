 

“В школе небольшие классы”: сын Пьехи пошел учиться в школу при храме

09.09.2021, 19:00, Разное
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Семилетний сын певца Стаса Пьехи Петя стал медийной персоной после его конфликта с соседкой по дому. На прошлой неделе мальчик пошел в первый класс, и его мама рассказала о том, что сын будет учиться в образовательном учреждении при храме.

Благословение священника

Мама Пети — Наталья Горчакова. С Пьехой они не живут вместе, но в равной степени принимают участие в воспитании сына. Мальчик на постоянной основе проживает с мамой в Подмосковье. Там он и пошел в первый класс.

На своей странице в “Инстаграме” Наталья рассказала, что Петя будет посещать школу при храме. Это образовательное учреждение с православным уклоном.

Первого сентября, помимо традиционной линейки, дети и родители поприсутствовали на службе в церкви. Батюшка благословил всех на удачный учебный год.

Критерии выбора

Наталья рассказала о том, по каким критериям выбиралась школа. Первое, что учитывалось — это близость от дома. Данное учебное заведение при храме оказалось в наиболее удобной локации. Второе — это качество образования. В школе, где будет учиться Петя, повышенное внимание уделяется изучению иностранных языков. Приятный бонус — небольшое количество учеников в классе. Благодаря этому у педагогов есть возможность осуществлять индивидуальный подход к ученикам.

Также у Натальи и Стаса особое отношение к данному храму при школе, поскольку они принимали непосредственное участие в его строительстве. Пара даже заложила кирпич с именем ребенка в фундамент.

Напомним, что до сих пор продолжается расследование по делу Пети и соседки, которая набросилась на него с кулаками. Инцидент произошел летом, когда мальчик отдыхал в частном доме с бабушкой и мамой. Тогда он повредил надувной бассейн соседки, что вывело женщину из себя. Соседка до сих пор своей вины не признает и утверждает, что никакого рукоприкладства с ее стороны не было.



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