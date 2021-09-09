Мнение: Лукашенко прилетел в Москву

Лукашенко сегодня прилетел в Москву на переговоры с Путиным.

Будут обсуждать вопросы дальнейшей интеграции России и Белоруссии, в основном экономического характера.

Кроме того, Лукашенко рассчитывать на дополнительную помощь со стороны Москвы в вопросах преодоления последствий западных санкций и кредитов для белорусской экономики. Как пишут, Батька хочет получить от Москвы кредит в 3 млрд. долларов. Что он предложит взамен, пока неясно.

Кремль в свою очередь конечно заинтересован в том, чтобы Лукашенко был более сговорчивым в вопросах подписания ключевых интеграционных дорожных карт.

Еще сегодня стартовали большие стратегические военные учения "Запад 2021".

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