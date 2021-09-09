Le Figaro – если Франция не откроет посольство в Кабуле, туда придут Иран, РФ и Китай

По примеру Соединённых Штатов Франция тоже закрыла свои диппредставительства в Афганистане после прихода «Талибана»*. Но обозреватель Le Figaro настаивает, что дипломатия должна работать, даже когда стороны придерживаются разных идеологических позиций. Так, Франция не поддерживает идеологию коммунистического Китая, но там у неё большая дипмиссия.



Reuters

Генерал де Голль говорил о дипломатии, что Франция признаёт государства, а не режимы, пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар. Но похоже, что за два десятка лет Франция начала этот принцип забывать. То ли она стала слишком сильно следовать традициям американской внешней политики, то ли перестала понимать, что не стоит становиться полным вассалом своего союзника.

Новые власти в Кабуле призвали другие страны снова открыть свои посольства. Талибы* — тоже афганцы, и они теперь контролируют всю территорию страны. «Об этом можно сожалеть, но они там надолго. Как коммунисты надолго в Пекине», — отмечает автор статьи. И хотя Франции не нравится ни идеология китайских коммунистов, ни возвращение культа личности, но в Пекине у них большое посольство, ведь Китай — огромная страна, с которой Франция хочет иметь крепкие отношения.

Так и идеология талибов Франции не нравится, она противоречит французским ценностям. Но реальность нужно принимать такой, какая она есть, пишет обозреватель. И де Голль учил, что политика не существует вне опоры на реальность. И сами США намерены установить отношения с талибами, о чём говорит визит госсекретаря Блинкена в Доху.

Так что и Франции, он уверен, нужно снова открыть диппредставительство в Кабуле, чтобы иметь возможность вести общение с новыми хозяевами страны. И это не будет означать, что она разделяет их ценности. В частности, это позволит вести переговоры о том, чтобы сохранить французский лицей в Кабуле и французскую миссию археологов, основанную ещё в 1922 году, а также работу французских НПО. Это поможет удостовериться, что талибы держат слово и не дадут пристанища международному терроризму, а также договориться о борьбе с производством опиатов.

Как отмечает автор статьи, в 1998 году ООН потребовала от Афганистана, которым управляли талибы, сократить посевы мака, и они выполнили эти требования, сократив площади на 95%. Но просили взаимен субсидии на развитие сельского хозяйства, которые так и не получили.

Если же Франция не откроет в Афганистане своего посольства, то оставит эту территорию на откуп России, Китаю и Ирану, предупреждает автор статьи. Иран будет вести с новым Афганистаном прагматичную политику, в том числе из-за языковой близости. Ему не нужны потоки афганских беженцев и трафик героина. Так что он оставил в Афганистане не только посольство, но и 14 консульств.

В 2012 году Франция последовала за американцами и закрыла посольство в Дамаске, что лишило её информации о терроризме на территории Сирии. «Мы совершили ошибку. Дипломатия в большей степени заключается в том, чтобы говорить с противниками, чем с друзьями», — делает вывод обозреватель Le Figaro.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.