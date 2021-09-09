Ученые установили, что мешает худеть даже при занятиях спортом

Британские биологи из Университета Рохэмптона провели эксперимент над большой группой людей, чтобы выяснить, почему спорт помогает похудеть не всем людям с избыточным весом. Результаты данного исследования были опубликованы в научном издании Cell Biology.

В ходе эксперимента, проведенного над группой людей численностью 1,7 тысяч человек, был сделан вывод, что полные участники худели на 20% медленнее после занятий в тренажерном зале.

Как выяснилось, это происходило из-за того, что у этой группы людей в состоянии покоя включались в организме неизвестные компенсаторные механизмы. Результатом их работы становится резкое снижение метаболизма в состоянии покоя, т.е. человеческое тело компенсировало резкую потерю калорий после занятий спортом.

В итоге, исследователи сделали вывод, что спорт не может быть панацеей для похудения. Необходим индивидуальный подход для каждого человека с эффективным комплексом тренировок и диеты. Ведь в результате не сбалансированного подхода к физическим нагрузкам некоторые «счастливчики» даже набирают вес.

На сегодняшний день исследователи не могут дать точный ответ, почему так происходит. Однако они продолжают работу над раскрытием еще одной тайны человеческого тела.

Источник: gazeta.a42.ru