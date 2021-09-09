“Новые люди” нашли способ решить проблему трудоустройства выпускников вузов

Телепродюсер окончил РУДН по специальности “Теория и практика международных отношений”. Он хотел работать дипломатом и представлять нашу страну на Востоке, но после завершения обучения не мог найти работу по специальности.

Проблема, с которой столкнулся Тарбаев, не теряет своей актуальности. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитал, что почти половина наших граждан работает не по специальности. Особенно тяжело найти подходящую работу вчерашнему выпускнику.

“Новые люди” знают, как решить проблему. Партия предлагает ввести налоговые льготы для предприятий в обмен на трудоустройство выпускников.

“Нужно поощрять компании, которые берут на работу молодых людей сразу после окончания техникума и вуза. В первую очередь – по специальности. А то получается, что государство тратит деньги на обучение студента, а после выпуска он не может найти работу по специальности, которую изучал несколько лет”, – пояснил Тарбаев.

Телепродюсер отметил, что во время работы на госслужбе был вынужден выполнять чужие задачи. Решение уйти в политику он объяснил возможностью высказывать свое мнение и инициативы, доводить их до власти и общества.

“В моем понимании суть политики – постоянно расширять общественное пространство, чтобы добиваться улучшений”, – сказал кандидат в депутаты.

Предложение баллотироваться в Думу он получил в начале 2021 года. Идти на выборы от “Единой России” общественный деятель не захотел. “Но предложение поступило от партии “Новые люди”, – рассказал Тарбаев.

Лидер московского списка партии призвал граждан прийти на выборы и полагаться только на собственный опыт. Депутаты должны зависеть от народа, который их выбирает, а не от своих начальников, убежден он.

Ранее эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитали шансы “Новых людей” пройти в восьмую Думу. Партия Алексея Нечаева является лидером предвыборной гонки среди непарламентских политсил и имеет все шансы преодолеть пятипроцентный барьер, заявили социологи.