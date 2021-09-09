По итогам августа годовая инфляция в Украине сохранилась на уровне 10,2% – Госстат

В то же время базовая инфляция в августе по сравнению с июлем составила 0,0%.

Как отметили в Госстате, в первые восемь месяцев 2021 года инфляция в Украине составила 6,2%, базовая – 4,2%.

В августе на 0,7% снизились цены на продукты питания и безалкогольные напитки. Больше всего подешевели овощи – на 18,3%, а подорожали – яйца (18%).

Подорожали также алкогольные напитки и табачные изделия (0,4%)

В августе на 0,6% выросли тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. На 0,8% подорожал транспорт.

Контекст:

По данным Нацбанка, инфляция в Украине в 2020 году ускорилась до 5%.

В январе Нацбанк прогнозировал, что в годовом измерении инфляция в 2021 году будет на уровне 7%, в апреле ухудшил прогноз до 8%.

4 марта НБУ поднял до 6,5% годовых ставку рефинансирования, которая сохранялась на уровне исторического минимума с июня 2020-го. В НБУ объяснили, что повышение процентной ставки направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в 5%.

15 апреля Нацбанк принял решение повысить учетную ставку еще на один процентный пункт – до 7,5%, 22 июля – до 8%, 9 сентября – до 8,5% годовых. В регуляторе отметили, что таким образом пытаются замедлить рост инфляции во втором полугодии 2021 года, которая превышает 10% “под воздействием как временных, так и фундаментальных факторов”.

В Минфине рассчитывают, что к концу года инфляция не будет превышать 10%. Правительство ожидает, что инфляция в Украине вернется в рамки целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт до 2023 года.

—