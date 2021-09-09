Боевики на Донбассе из минометов обстреляли оперативно-следственную группу СБУ

“Сотрудников спецслужбы “накрыло огнем” во время работы в Трехизбенке. Там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения”, – говорится в сообщении.

По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых.

Сейчас украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, который привел к тяжким последствиям) проходит под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Как отметили в СБУ, с начала года они открыли уже 64 уголовных производства по факту обстрелов со стороны боевиков в Луганской области.

8 сентября российско-оккупационные войска на Донбассе 11 раз нарушали режим прекращения огня, двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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